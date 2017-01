(ANSA) - NEW YORK, 25 GEN - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu terra' oggi una riunione a porte chiuse sulla situazione in Medio Oriente dopo l'annuncio israeliano della costruzione di 2.500 nuovi alloggi in Cisgiordania. Lo confermano all'ANSA fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro. Durante la riunione l'inviato Onu per il Medio Oriente, Nikolay Mladenov, informera' i Quindici sugli ultimi sviluppi. Ieri il portavoce del segretario generale Antonio Guterres ha detto che le "azioni unilaterali" sono un ostacolo alla pace basata sulla soluzione dei due stati.