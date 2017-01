(ANSA) - ROMA, 25 GEN - I giudici d'Appello in riforma della sentenza precedente hanno ridotto le pene anche per gli altri tre imputati: scende a 2 anni e otto mesi per usura la condanna per Raffaele Bracci e Fabio Gaudenzi, vicini a Massimo Carminati che in primo grado erano stati condannati a 4 anni. Per Emanuale Salvatori, ex responsabile comunale del piano nomadi, la condanna scende a 3 anni per corruzione rispetto ai 4 anni del primo grado. Emilio Gammuto, unico in primo grado ad essere stato condannato con l'aggravante del metodo mafioso ora caduta, era stato giudicato in primo grado con rito abbreviato.