Roma: Raggi sente Beppe Grillo, poi riunisce maggioranza

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - La sindaca di Roma Virginia Raggi questa mattina ha visto alcuni assessori e capi staff per fare un punto, come da programma, del lavoro in Campidoglio. All'inizio dell'incontro si è parlato anche dell'indagine che riguarda la sindaca, con la Raggi che ha ribadito la sua tranquillità e la volontà di proseguire nel lavoro. A quanto si apprende, in giornata la sindaca di Roma ha anche sentito Beppe Grillo con cui ha contatti quotidiani. Quanto alla maggioranza a Cinque Stelle, impegnata nella discussione sul bilancio, durante la sospensione dei lavori - che dureranno fino a sera - si è riunita in Sala delle Bandiere.