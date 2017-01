Caso Lapo chiuso a Ny, procuratore fa cadere accuse

(ANSA) - NEW YORK, 25 GEN - Il procuratore di New York "ha deciso di lasciar cadere le accuse" nei confronti di Lapo Elkann per la denuncia di finto sequestro della fine di novembre. Lo ha confermato all'ANSA un funzionario del tribunale penale di Manhattan dove era in programma l'udienza. Il rampollo di casa Agnelli rischiava da due a dieci anni di carcere.