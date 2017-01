Trump: Casa Bianca chiede rispetto privacy per Barron

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - Con un breve comunicato sul proprio sito, la Casa Bianca chiede il rispetto della privacy per Barron Trump, 10 anni, il figlio più piccolo del neo presidente, finito nel mirino sul web. "Si tratta di una lunga tradizione che ai figli dei presidenti sia offerta l'opportunità di crescere al di fuori dei riflettori della politica. La Casa Bianca si aspetta che questa tradizione continui", si legge nel testo, che non nomina direttamente il bambino. Barron era stato sbeffeggiato da Katie Rich, una autrice di testi per il programma satirico della Nbc Saturday Night Live, che su Twitter lo aveva definito "il primo pistolero del paese educato in casa". Rich si era poi scusata ma e' stata ugualmente sospesa a tempo indeterminato. In difesa del bambino è intervenuta addirittura Chelsea, la figlia di Bill e Hillary Clinton che a sua volta era stata oggetto di sberleffi quando a 13 anni era arrivata alla Casa Bianca: "Ha diritto ad essere bambino".