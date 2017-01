Francia: presidenziali, inchiesta su moglie Fillon

(ANSA) - PARIGI, 25 GEN - La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per appropriazione indebita e abuso di ufficio nei confronti di Penelope Fillon moglie del candidato della Destra alle presidenziali Francois Fillon. Secondo il settimanale Canard Enchainè la moglie dell'ex primo ministro ha incassato per otto anni stipendi come assistente parlamentare del marito senza che risultino testimonianze della sua effettiva presenza sul luogo di lavoro.