Regeni, un anno senza verità. L'Italia lo ricorda

Un anno senza verità su Giulio Regeni. Oggi ricorre il primo anniversario della scomparsa al Cairo del giovane ricercatore friulano, ritrovato morto 9 giorni dopo lungo l’autostrada per Alessandria, il corpo martoriato dalle torture. L’Italia lo ricorda con diverse iniziative e chiede, ancora una volta, di rompere il muro di silenzio, omertà e depistaggi sull'accaduto, sui mandanti e sui responsabili dell’atroce uccisione di Giulio.

Da quel 25 gennaio, i familiari non si sono mai dati per vinti. «E' stato un anno intenso, terribile, un viaggio nell’orrore che diventa sempre più profondo man mano che ci addentriamo nei particolari: abbiamo visto e stiamo vedendo proprio tutto il male del mondo», ha detto la famiglia Regeni. «Questo male continua a svelarsi pian piano», hanno aggiunto i familiari riferendosi allo stillicidio di informazioni, non sempre affidabili nè verosimili, che arrivano dall’Egitto. E ringraziando «per la solidarietà» e «la vicinanza» di molti italiani sono tornati a chiedere «di riversarsi nelle piazze con fiaccole accese per Giulio, per coloro che non sono rispettati nei loro diritti umani».

"In questi 12 mesi intensi, terribili, quello che ci ha dato più calore sono stati i segni dei cittadini, di quelle famiglie come la nostra, semplici, normali, che sono state toccate, sconvolte dalla storia di Giulio e oggi ci scrivono, lasciano un fiore sulla sua tomba, ci fanno sentire che non siamo soli», sottolineano, «la solidarietà è qualcosa di tangibile, di umano, è tutto il bene del mondo».

Giulio, affermano, «era un contemporaneo, ma soprattutto un ragazzo del futuro. E’ a lui, alla sua storia, alla sua vita che dobbiamo la nostra battaglia per la verità. E’ Giulio, il suo corpo torturato, quello delle altre centinaia di 'Giulio d’Egittò, che lo chiedono e lo reclamano. Per il nostro dolore ci sarà tempo». Ora, «vogliamo sapere chi, come e perchè, senza saltare nessun passaggio della catena, ha ucciso e torturato nostro figlio. Sappiamo che non siamo i soli a volerlo»

Gli investigatori italiani registrano tuttavia «significativi passi avanti» nelle indagini dallo scorso settembre quando, dopo il periodo di «crisi» tra l’Italia e l’Egitto - dove non è ancora rientrato l’ambasciatore italiano - i magistrati egiziani hanno deciso di consegnare i documenti richiesti. Gli ultimi - fanno sapere fonti della Procura di Roma - risalgono ad alcuni giorni fa: si tratta dei verbali dei due agenti che pedinarono Regeni tra dicembre e gennaio, dopo la denuncia del capo del sindacato degli ambulanti, Mohamed Abdallah, e il verbale del colonnello che svolse la perquisizione, a marzo, in casa della sorella di un componente della banda dei rapinatori uccisi in una sparatoria (che Il Cairo aveva inizialmente indicato come gli autori dell’omicidio), dove furono trovati i documenti di Regeni. Ulteriori passi avanti potrebbero inoltre arrivare dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della metropolitana di Dokki, dove Regeni passò prima di scomparire. Un lavoro affidato a esperti italiani e tedeschi di un’azienda specializzata nel recupero dati, ai quali la procura egiziana ha dato il via libera solo pochi giorni fa.

Intanto, dopo la diffusione del video della conversazione tra Abdallah e Regeni, registrata all’insaputa del ricercatore, in cui si parlava di una somma di denaro che sarebbe dovuta arrivare al sindacato «tramite concorso» da un istituto britannico, il sindacalista è tornato a ribadire di considerare ancora Giulio «una spia». Secondo Abdallah, il giovane sarebbe stato ucciso da «parti straniere dopo che era stato scoperto» per addossare la colpa «all’Egitto».