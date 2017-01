Malati a terra: rimandate le audizioni dei medici sospesi

(ANSA) - NOLA (NAPOLI), 25 GEN - Sono state rimandate a venerdì prossimo le audizioni in commissione disciplinare dei tre medici dell'ospedale civile di Nola (Napoli), sospesi dopo la diffusione delle immagini che ritraevano utenti del pronto soccorso adagiati sul pavimento nella notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso per la mancanza di letti e barelle. Le audizioni per il direttore sanitario Andreo De Stefano, e i responsabili del pronto soccorso, Andrea Manzi, e della medicina d'urgenza, Felice Avella, erano in programma tra oggi e domani ma, secondo quanto si è appreso, sono state rimandate a venerdì 27 gennaio, quando i tre medici riferiranno alla disciplinare dell'Asl Napoli 3 sud del proprio operato durante le fasi concitate dell'emergenza, quando nel pronto soccorso, in poche ore, arrivarono 265 persone, due delle quali furono adagiate sul pavimento per ricevere le prime cure.