La Corte costituzionale boccia il ballottaggio

La corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il ballottaggio previsto dall’Italicum, la legge elettorale in vigore dal luglio 2016 impugnata da un pool di legali in qualità di cittadini elettori. E’ stato invece giudicato legittimo il premio di maggioranza che la legge attribuisce al partito che supera il 40% dei voti. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima anche la disposizione dell’Italicum che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. Ora invece ci sarà bisogno di un sorteggio.

«All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione». E’ quanto emerge dalla decisione della Consulta sull'Italicum.