Italicum: Rosato, per Pd bisogna votare subito

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Per noi bisogna andare a votare subito". Lo dice il capogruppo Pd alla Camera, Ettore Rosato, spiegando che la linea del partito non cambia dopo la sentenza della Consulta sull'Italicum. La legge così come modificata dalla Corte è immediatamente applicabile, spiega, perchè si tutela "il principio costituzionale di dare la possibilità al presidente della Repubblica di sciogliere le Camere" quando fosse necessario.