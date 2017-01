Re di Giordania incontra Putin a Mosca

(ANSA) - MOSCA, 25 GEN - "Riconosciamo il ruolo cruciale della Russia nel risolvere" il conflitto siriano "e molte altre questioni regionali": lo ha dichiarato il re di Giordania Abdallah II in un incontro a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. "Sosteniamo pienamente l'iter per la soluzione del conflitto lanciato ad Astana e apprezziamo il ruolo della Russia e il suo coinvolgimento in questo processo", ha aggiunto Abdallah II. Ieri, alla fine dei colloqui di Astana sulla crisi siriana, Russia, Turchia e Iran hanno siglato un accordo per la creazione di un meccanismo congiunto di monitoraggio della tregua in Siria.