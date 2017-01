Regeni: fiaccole a Cagliari, verità e giustizia per Giulio

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - Un numero realizzato con i ceri davanti al Bastione di Saint Remy a Cagliari: 365, come i giorni senza Giulio Regeni, il giovane ricercatore ucciso un anno fa in Egitto in circostanze ancora tutte da chiarire. E poi tante fiaccole, quelle tenute in mano dalle oltre duecento persone che hanno voluto ricordare il barbaro omicidio del Cairo e chiedere che si faccia luce su quanto successo. La manifestazione è stata organizzata in tutta Italia da Amnesty international: presente, tra gli altri, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Il clou, come nelle altre città coinvolte, con un momento di raccoglimento alle 19.41, l'ora in cui Regeni è uscito di casa per non fare mai più ritorno.