Pistole e fucili a pompa per fare rapine, smantellata banda

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Avevano agito con pistole e fucili a pompa, senza esitare a puntarle anche contro donne e bambini, il volto nascosto da passamontagna. Veloci, precisi e violenti. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino hanno sgominato una pericolosa banda specializzata in rapine a mano armata, accusata della rapina al supermercato Esselunga di Moncalieri dello scorso settembre. Cinque le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite nei confronti del commando armato, che i carabinieri sospettano avere messo a segno anche altri colpi. La rapina all'Esselunga di Moncalieri lo scorso 12 settembre. I banditi erano entrati in azione verso le 19, costringendo l'ottantina di clienti presenti a sdraiarsi per terra sotto la minaccia delle armi e poi fuggendo con un bottino di quasi 6 mila euro. L'indagine, coordinata dal pm Eugenia Ghi e dal Gruppo Criminalità organizzata, ha già permesso di attribuire al commando anche altre due rapine, in una sala giochi e in un negozio di alimentari.