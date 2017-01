(ANSA) - PECHINO, 26 GEN - La Cina ha varato un'altra lista di beni non esportabili verso la Corea del Nord in linea con le sanzioni dell'Onu e in risposta alle critiche del presidente Usa Donald Trump secondo cui Pechino non preme a sufficienza sullo "storico alleato". Nella nota del ministero del Commercio, si menzionano beni dal "potenziale duplice uso", civile e militare, caratterizzati da tecnologie che potrebbero aiutare Pyongyang a sviluppare armi nucleari, chimiche e biologiche, nonché missili funzionali allo scopo di attacco.