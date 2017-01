Mo: Jenin, incidenti fra abitanti e soldati, militare ferito

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GEN - Scontri fra abitanti del campo profughi palestinese di Jenin (Cisgiordania) e reparti dell'esercito israeliano sono avvenuti la scorsa notte nel corso della cattura di due ricercati di Hamas. Lo rende noto il portavoce militare secondo cui i soldati sono stati attaccati con ordigni e bottiglie incendiarie. Un militare e' rimasto ferito. Questo episodio va ad aggiungersi a due attacchi avvenuti ieri in Cisgiordania: spari contro una postazione militare ad Azun (che non hanno provocato vittime) e lo scontro - in apparenza intenzionale - di un'automobile palestinese contro una fermata di autobus dove si trovavano soldati. Il conducente dell'automobile e' stato ucciso dal loro fuoco di reazione. A posteriori, secondo il portavoce militare, è stato constatato che era armato di un coltello.