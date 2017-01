(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 26 GEN - Il presidente messicano Enrique Pena Nieto ha criticato il decreto firmato dal suo omologo statunitense Donald Trump, che ordina l'inizio della costruzione del muro al confine tra i due paesi, e ha ribadito che il Messico non pagherà. In un messaggio trasmesso sul web, Pena Nieto ha chiesto a Trump "rispetto" per il Messico "come la nazione sovrana che è. Mi rammarica la decisione degli Stati Uniti di continuare la costruzione di un muro che da tanti anni ci divide", ha detto il presidente messicano. "Il Messico non crede nei muri, l'ho detto più e più volte, il Messico non pagherà alcun muro", ha detto Pena Nieto, rifiutandosi però di confermare se abbia cancellato la sua visita a Washington per incontrare Trump prevista per martedì prossimo.