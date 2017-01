(ANSA) - NEW YORK, 26 GEN - "Questo e' il sogno americano davanti ai vostri occhi. Non permetteremo che ce lo tolgano", ha detto il sindaco di New York Bill de Blasio reagendo alle misure dell'amministrazione Trump contro le 'sanctuary cities', le città come la sua che hanno offerto protezione agli immigrati, anche a quelli clandestini. "Difenderemo tutti, a prescindere da dove vengono e a prescindere dai loro documenti di identità", ha detto De Blasio mentre a Washington Square era in corso una grande manifestazione contro le nuove politiche di Trump contro gli immigrati.