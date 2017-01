Accoltella figlio al volto, 58enne fermata nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Ha accoltellato il figlio al volto usando un coltello da cucina. Per questo una donna di 58 anni è stata fermata dai carabinieri, che sono intervenuti questa mattina nell'abitazione dove vive col figlio in via dei Biancospini, a Bagno a Ripoli (Firenze). In base a una prima ricostruzione il figlio, 29enne, sarebbe stato aggredito nel sonno, senza avere la possibilità di difendersi. Ha riportato profonde ferite all'altezza di un occhio, ma non sarebbe in pericolo di vita. La madre, la cui posizione è in questo momento al vaglio dei militari, rischia l'arresto per tentato omicidio. In base a quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri, la donna soffrirebbe di crisi depressive a seguito della separazione dal marito. Il figlio, cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi, è stato portato all'ospedale di Careggi. Nell'abitazione sono intervenuti i militari della stazione di Bagno a Ripoli e il personale del nucleo operativo della compagnia di Oltrarno per i rilievi tecnici.