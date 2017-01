Comuni: sindaco Sarzana lancia la politica porta a porta

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 GEN - Un quartiere al mese, sino a fine anno: il sindaco di Sarzana Alessio Cavarra (Pd) li visiterà tutti, incontrando i cittadini casa per casa. Basta politica sui social, arriva il porta a porta. L'iniziativa è "Il sindaco a casa tua". "Andiamo a suonare ai campanelli di ogni casa perché pensiamo che i cittadini vogliano interloquire con le istituzioni, sentirle vicine", spiega Cavarra. Per questo i social network non bastano. "La rete è spesso terreno di scontro, in cui in realtà non si ascolta veramente, non c'è dialogo. Il popolo dei social spesso non rappresenta la realtà". In questi giorni Cavarra, al quarto anno da primo cittadino, è nel quartiere periferico di Battifollo. Poi, in ordine alfabetico, toccherà a Bradia per finire a dicembre con Trinità. Il sindaco suona il campanello, i cittadini lo fanno accomodare. "Consegno un opuscolo con i provvedimenti principali adottati in questi anni. Voglio capire se hanno percezione di quanto abbiamo fatto e raccogliere osservazioni e suggerimenti".