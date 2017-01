(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di carcere Abderrhaim El Mouckhtari, il 54enne marocchino che martedì pomeriggio all'interno della Cascina Clarabella di Iseo, nel Bresciano, ha ucciso a coltellate la sua terapista per la riabilitazione psichiatrica Nadia Pulvirenti, di 25 anni. "Continua a non ricordarsi nulla e non sa perché l'ha uccisa" ha spiegato il suo legale, l'avvocato Giuseppe Mercurio ma "chiede scusa per quello che ha fatto, con lei aveva un rapporto bellissimo".