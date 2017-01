Cyberbullismo: relatore ddl, via gli elementi repressivi

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Via gli elementi repressivi, si torna allo spirito originario e ora auspichiamo che la Camera possa compiere l'ultimo passo e mostrare la volontà di approvare definitivamente il ddl, che potrebbe essere una delle eredità di questo Parlamento". Lo dice il relatore al provvedimento del cyberbullismo Francesco Palermo, senatore del gruppo Per le Autonomie. "E' fondamentale - dice Palermo - dare un quadro per delle politiche che puntino piuttosto a prevenire che a punire e che riguardino solo i minori. Rispetto al testo approvato dalla Camera vengono - sottolinea comunque il relatore - salvati alcuni elementi migliorativi come le campagne informative. Si tratta - aggiunge - di una scelta ampiamente condivisa dalla commissione".