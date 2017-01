Protezione civile: ok commissioni Senato alla delega

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Questa mattina le Commissioni Affari costituzionali e Ambiente del Senato hanno approvato il disegno di legge delega sulla Protezione civile. Lo rende noto il capogruppo del Pd in commissione Ambiente Stefano Vaccari, sottolineando che il provvedimento dovrà tornare alla Camera per l'introduzione di una clausola sull' invarianza della spesa fissata dalla Ragioneria generale. La legge si pone come obiettivo "di migliorare e semplificare l'azione della Protezione civile sia a livello nazionale che locale, di stabilire meglio chi fa cosa nell'ambito dell' emergenza, delle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dalle calamità naturali", sottolinea il relatore.