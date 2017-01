Sequestro beni a falso cieco, guardava tv in sala scommesse

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 26 GEN - Nonostante fosse riconosciuto cieco totale, tanto da percepire regolare pensione di invalidità civile, deambulava senza alcun ausilio e senza supporto in luoghi aperti al pubblico e anche affollati, leggeva e consultava da solo il proprio telefonino e guardava la tv. È un nuovo caso di falsi invalidi quello scoperto a Torre del Greco (Napoli) dalla Guardia di Finanza di Napoli, che oggi hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni, per l'ammontare complessivo di 92 mila euro, ai danni di un falso cieco, seguito e filmato dalle fiamme gialle nello svolgimento delle sue attività quotidiane. La cifra si riferisce all'ammontare delle somme illecitamente riscosse in questi anni. L'uomo è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria con l'accusa di truffa ai danni dello Stato. La Guardia di Finanza ha anche appurato, durante le attività di indagine, come il falso cieco fosse un assiduo frequentatore di una sala scommesse, dove era solito intrattenersi.