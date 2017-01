Pd Piacenza,Bersani candidato sindaco? Aperti a ipotesi Roma

(ANSA) - PIACENZA, 26 GEN - "Il Pd di Piacenza sta lavorando per costruire una candidatura ed un progetto amministrativo che guardi al bene della città, promuovendo una larga partecipazione da parte di chi vorrà impegnarsi in un progetto comune, senza vincoli di appartenenza. D'altro canto è altresì naturale che il Pd nazionale, nell'ottica di una candidatura istituzionale, possa valutare le disponibilità dei propri dirigenti più autorevoli". Così il segretario provinciale del Pd di Piacenza, Loris Caragnano, commenta - con una nota - notizie di stampa sull'ipotesi di candidatura, alle prossime amministrative, di Pier Luigi Bersani a sindaco della città. "Oggi, come forse mai prima d'ora, la nostra città - commenta Caragnano - sta dando un grande contributo alla politica nazionale, vantando esponenti istituzionali e dirigenti politici di altissimo livello, ed è normale che vengano sondate le disponibilità partendo proprio dalle personalità politiche più illustri".