Rapine e sparatoria a Brindisi, un arrestato è in ospedale

(ANSA) - BRINDISI, 26 GEN - Sono Emilio Valenti, 25 anni, e Antonio Mangiulli, 27 anni i due rapinatori arrestati ieri dopo un assalto compiuto con una doppietta a canne mozze in una tabaccheria del rione Perrino di Brindisi. La scena è stata ripresa dalle telecamere interne al locale. Nel filmato si nota un rapinatore col passamontagna che punta l'arma al titolare della tabaccheria e all'esterno un'auto dei carabinieri. Mangiulli, una volta uscito, avrebbe puntato l'arma contro i militari venendo poi colpito di striscio alla tempia da un proiettile sparato da un carabiniere. Ora è piantonato in ospedale, prognosi di 15 giorni. Un terzo rapinatore è fuggito. Poco dopo è stata trovata vicino San Vito dei Normanni (Brindisi) la Fiat Croma usata dalla banda: era bruciata e all'interno c'era un fucile. Gli investigatori ritengono che sia la stessa banda che poco prima del colpo in tabaccheria aveva tentato una rapina in una gioielleria di Brindisi, ferendo con una fucilata un cliente. Su questo episodio indaga la polizia.