Brunetta, Renzi vuole elezioni? Faccia cadere il governo

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Serve una omogeneizzazione come ha chiesto il Presidente della Repubblica. E l' omogeneizzazione deve essere fatta dal Parlamento, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Una volta fatto questo si può andare a votare, o prima della scadenza naturale o a scadenza della legislatura, che è tra 12 mesi". Così Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlando con i giornalisti a Montecitorio. "Se qualcuno ha la fregola di andare a votare subitissimo lo faccia. Se Renzi ha la fregola di andare a votare ci mette due minuti a far cadere il governo Gentiloni, basta che gli tolga la fiducia, che problema c'è? Si assuma la responsabilità, avendo la maggioranza sia alla Camera che al Senato, di far cadere il proprio governo. Nella storia repubblicana chi lo ha fatto poi alle elezioni è stato massacrato", ha concluso. Per Brunetta occorre fare una legge elettorale come chiesto da Mattarella e "quando deciderà il Presidente della Repubblica si vada pure a votare".