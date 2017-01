Italicum: Rossi, no voto subito, bene Mattarellum corretto

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Sarebbe "un errore andare a votare subito, perché il paese ha alcuni problemi da risolvere a iniziare dall'emergenza dei terremoti, fino alla disoccupazione giovanile". "Il governo Gentiloni deve durare fino alla naturale scadenza" e "penso che il Pd debba sostenerlo perché queste cose vanno fatte". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, e candidato alla segreteria nazionale del Pd, Enrico Rossi, al videoforum di Repubblica.it. Rossi ha ricordato che oltre alla sentenza della Consulta "c'è un preciso pronunciamento del Presidente della Repubblica per armonizzare le leggi elettorali tra Camera e Senato" e che a suo parere bisogna "puntare sul Mattarellum", facendo alcune correzioni "dicendo magari che un candidato debba essere residente da 5 anni in un territorio" per evitare "lottizzazioni".