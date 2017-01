Sindaco Camerino a Mattarella, situazione è grave

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 26 GEN - Il 30 gennaio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzierà all'inaugurazione del 681mo Anno accademico dell'Università di Camerino, che vuole rialzare la testa dopo il terremoto. Il sindaco Gianluca Pasqui in una lettera indirizzata al Capo dello Stato chiede di poterlo incontrare brevemente, in forma riservata, prima o dopo la cerimonia, per illustrargli la situazione ''drammatica'' della città, ''le criticità con cui il tessuto sociale ed economico del territorio (di cui Unicam è solo una parte fondamentale) fanno i conti''. Pasqui ricorda che il centro storico ''è zona rossa dal 26 ottobre 2016, oltre 1.600 fra residenti e studenti sono ospitati in alberghi della costa, 105 persone sono state collocate nei moduli abitativi, mentre ad oggi sono state presentate 2.420 richieste di contributo per l'autonoma sistemazione, che coinvolgono circa 6.200 persone''. Sono 219 le attività commerciali senza sede. Musei e chiese tutti chiusi.