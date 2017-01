Morto Gerardo Marotta, il dolore di Mattarella e Gentiloni

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Gerardo Marotta, fondatore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, ricordandone "la passione meridionalista e l'impegno generoso per la diffusione del sapere e la preservazione del patrimonio culturale del Paese". Cordoglio per la scomparsa di Gerardo Marotta viene espresso anche dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. "Un dolore enorme per Napoli e per l'Italia", sottolinea il premier che ricorda "la generosità e la passione civile di un intellettuale europeo, innamorato del pensiero".