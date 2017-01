Tav:Parigi,ok definitivo Senato a lavori tunnel Torino-Lione

(ANSA) - PARIGI, 26 GEN - Definitivo via libera del Senato di Parigi all'accordo franco-italiano per la costruzione del tunnel transfrontaliero sulla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. In Italia il provvedimento, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 gennaio, è già legge. Con il voto di oggi a Parigi si completa l'iter parlamentare nei due Paesi e possono iniziare i cantieri del tunnel di base del Moncenisio. Diventa operativo anche il Regolamento Contratti, che per la prima volta in Europa prevede l'applicazione della normativa antimafia indipendentemente dalla nazionalità dei cantieri. "Con questa decisione si scrive, con successo, l'ultimo capitolo di una storia ventennale, che racchiude impegno, lavoro e concertazione", dichiara Mario Virano, dg di Telt, la società incaricata di realizzare e poi gestire la Torino-Lione. Un'opera, aggiunge, "già in costruzione con 800 persone impegnate nei lavori. In Italia la fresa, arrivata negli ultimi metri del cunicolo esplorativo, supererà domani il confine".(ANSA).