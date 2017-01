Anno giudiziario: Canzio, più controllo su indagini pm

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Merita di essere presa in seria considerazione la proposta di aprire significative finestre di controllo giurisdizionale nelle indagini, piuttosto che prevedere interventi di tipo gerarchico o disciplinare". E' uno dei passaggi della relazione per l'apertura dell'anno giudiziario del Primo presidente della Cassazione Giovanni Canzio. Canzio chiede poi più prevenzione e repressione contro il terrorismo, dice no al reato di clandestinità e chiede una legge su adozioni e figli delle coppie gay. Il Guardasigilli Orlando assicura che l'approvazione della riforma del penale è "indifferibile" e il vicepresidente del Csm Legnini spinge per un dialogo fra Anm e governo