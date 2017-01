Brasile: governo, sarà chiuso carcere Alcacuz palco strage

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 26 GEN - Verrà chiuso "a breve" il penitenziario statale di Alcacuz, in Brasile, finito in mano ai rivoltosi dallo scorso 14 gennaio, quando, in seguito ai primi incidenti, sono morti 26 reclusi: lo ha dichiarato il governatore del Rio Grande do Norte (stato, nel nord-est del paese, in cui si trova il carcere), Robinson Faria. La chiusura della struttura - è stato precisato - dipenderà dalla conclusione dei lavori di costruzione di altre tre prigioni: Cearà-Mirim, Afonso-Bezerra e Mossorò, che potranno ospitare complessivamente 2.200 detenuti.