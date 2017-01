Trump: deputati repubblicani ricevono calzini con sua effige

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Insolito regalo per i deputati repubblicani riuniti oggi in ritiro a Filadelfia dove incontrano Donald Trump: un paio di calzini con l'effige del neo presidente degli Stati Uniti. Secondo Politico, sui calzini si vede un Trump disegnato in stile cartoon, con i suoi capelli biondi cotonati e la bocca aperta come se stesse per urlare. I calzini sono rossi e con stelle bianche sullo sfondo. Cartoncino con su scritta "Inauguriamo col piede giusto il 115/mo Congresso!".