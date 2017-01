Amb. Libia, su ambasciata Italia indagini in corso

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - L'attacco all'ambasciata italiana a Tripoli è "ancora sotto indagine", qualsiasi "dichiarazione giornalistica è prematura prima della chiusura delle indagini". Lo ha detto l'ambasciatore libico a Roma, Ahmed Safar, in una conferenza stampa nella sede diplomatica. "Dalla procura generale viene trattato come un reato criminale, non terroristico, ma questo non impedisce di sospettare che il momento scelto possa avere dimensioni politiche", ha aggiunto.