Kashmir: valanghe su accampamenti esercito India, 11 morti

(ANSA) - NEW DELHI, 26 GEN - E' salito a 11 il numero delle vittime causate da due valanghe cadute ieri su altrettanti accampamenti dell'esercito indiano lungo la Linea di Controllo (LoC, confine ufficioso indo-pachistano) nello Stato di Jammu & Kashmir. Lo riferisce la tv News18 di New Delhi. Un portavoce militare ha aggiornato il bilancio delle vittime della seconda valanga registrata ieri sera nel settore di Gurez, precisando che si tratta di almeno 10 morti. In precedenza in mattinata un'altra valanga nel distretto di Ganderbal, a 2.800 metri di quota, aveva provocato la morte di un maggiore dell'esercito e quattro dispersi. Appresi i particolari delle due tragedie il primo ministro Narendra Modi, impegnato nelle celebrazioni del 68/o anniversario della Repubblica indiana, ha manifestato il suo "profondo dolore" per la morte di questi "eroici jawan", soldati paramilitari.