Bertinotti, il lavoro viene prima della governabilità

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Con il 44% dei giovani disoccupati cosa ci faccio con la stabilità di governo? Abbiamo fatto delle leggi che hanno ottimizzato e messo al centro il tema della governabilità a scapito del consenso, senza chiedersi come risolvere i problemi della gente. Con l'indicazione del 40% la Consulta fa un'operazione delicata dicendo alla politica di fare il proprio mestiere trovando le aggregazioni". Lo ha detto l'ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti a Tv2000 commentando la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale. "La sentenza della Consulta è contraddittoria. Interviene in maniera chirurgica dicendo che 'si può andare al voto subito con la nostra delibera'. Sembra quasi un incoraggiamento". Per Bertinotti la decisione "introduce il proporzionale ma contemporaneamente sventola un drappo degli ultimi 25 anni: quello della governabilità".