Trump: Sara Netanyahu chiama Melania, congratulazioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GEN - La moglie del premier israeliano Sara Netanyahu ha avuto un colloquio telefonico con la consorte del presidente Usa Melania Trump nel quale si è congratulata "per essere diventata first lady Usa". Lo fa sapere l'ufficio del primo ministro secondo cui nella conversazione entrambe si sono ripromesse di "vedersi presto a Washington e di lavorare insieme per rafforzare i legami tra Israele e gli Stati Uniti d'America".