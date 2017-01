Brasile: mandato cattura per ex miliardario Eike Batista

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 26 GEN - Mandato di cattura per l'ex miliardario brasiliano, Eike Batista: lo ha spiccato il pubblico ministero federale nell'ambito di un'operazione legata all'inchiesta 'Lava Jato', la Mani Pulite verde-oro. Agenti della polizia federale si sono presentati stamane nella casa di Rio de Janeiro dell'imprenditore per arrestarlo, ma non l'hanno trovato ed ora è considerato latitante. Batista - che fino al 2013 era ritenuto l'uomo più ricco del Brasile e l'ottavo più facoltoso al mondo - è accusato di corruzione, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.