Incontra in carcere sosia che lo scagiona,libero dopo 5 mesi

(ANSA) - BARI, 26 GEN - E' stato in carcere per cinque mesi per una rapina in gioielleria che avrebbe commesso un sosia. È la vicenda giudiziaria che coinvolge il pregiudicato 46enne di Bitonto (Bari) Vincenzo Mundo, scarcerato oggi dopo essere stato scagionato dal vero autore del colpo, incontrato per caso in cella, che ha deciso di confessare. La rapina nella gioielleria di Sannicandro risale al primo marzo 2016. In tre, due dei quali con il volto coperto, entrano nel negozio armati con una pistola si fanno consegnare orologi, anelli con diamanti e collane in oro del valore di 20mila euro, facendo poi perdere le proprie tracce. Il 2 settembre il 46enne viene arrestato. In carcere, a Bari, incontra per caso il 45enne Riccardo Corsini, detenuto per un'altra rapina. I due si somigliano al punto che gli altri detenuti li scambiano per gemelli. Nelle scorse settimane Corsini, colto da un "forte rimorso di coscienza nel vedere un innocente padre di famiglia accusato di un reato con non ha commesso", decide di confessare.