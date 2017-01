Carabinieri bloccano nozze nel Torinese, "sono fittizie"

(ANSA) - ORBASSANO (TORINO), 26 GEN - Nozze bloccate dai Carabinieri, a Orbassano, alle porte di Torino, perché sospettate di essere "fittizie". Tra un'italiana quasi 50enne e un nigeriano di 32 anni, sarebbe servite all'uomo per ottenere la cittadinanza. L'immigrato, che risulta senza permesso di soggiorno e destinatario di un ordine di espulsione, è stato portato al Cie per il rimpatrio. Le indagini sono iniziate nei giorni scorsi, quando i futuri sposi si erano presentati negli uffici comunali per fissare la data delle nozze, fornendo informazioni confuse e approssimative. La promessa sposa, ad esempio, non aveva saputo nemmeno indicare la data di nascita del fidanzato. Gli impiegati, insospettiti, hanno avvertito i carabinieri. In caserma, i due hanno negato tutto e giurato sul loro "amore". Questo è il secondo episodio di "nozze fittizie" nel Torinese, l'ultimo si era verificato a Moncalieri lo scorso 16 gennaio. Gli investigatori credono che alle spalle dei matrimoni combinati ci sia un'organizzazione.(ANSA).