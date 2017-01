(ANSA) - LONDRA, 26 GEN - Il vero super esperto di tecnologie che fornisce i gadget hi-tech e letali a James Bond, nome in codice 'Q', è una donna. A rivelarlo è stato il capo dell'MI6 in persona, Alex Younger, che ha lanciato una campagna per arruolare nuove agenti nel servizio di sicurezza per l'estero di sua maestà. Nei film su 007 invece il personaggio è sempre stato interpretato da un uomo. Younger ha invitato le potenziali reclute a non avere stereotipi sulle spie, ricordando che questo tipo di carriera è aperta a tutti, in particolare alle donne sulle quali l'agenzia vuole sempre più scommettere.