Omicidio Varani: domani Foffo e Prato davanti al gup

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - E' fissata per domani davanti al Gup Nicola Di Grazia la prima udienza nel processo a carico di Manuel Foffo e Marco Prato accusati di aver massacrato Luca Varani il 4 marzo dello scorso anno nel corso di un festino a base di sesso e droga. Oltre alla premeditazione la Procura contesta ai due le aggravanti della crudeltà e dei motivi abbietti e futili. Nel corso dell'udienza di domani i difensori di Foffo potrebbero annunciare di voler essere giudicati con rito abbreviato e depositare anche una consulenza medica. I legali di Prato, invece, ancora non hanno svelato la strategia difensiva. Secondo il pm Francesco Scavo quello del Collatino fu un massacro pianificato in modo lucido. La scelta della vittima fatta dopo una sorta di macabro casting. Gia' nell'atto di chiusura indagini, la Procura aveva di fatto ricostruito l'intera vicenda ritagliando un ruolo "paritario" ai due nell' omicidio.