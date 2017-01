(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "O scioglie immediatamente le Camere, o esorta tutte le forze politiche a seguire il M5s nella rotta anche da lei indicata e applicare il Legalicum al Senato, in modo da avere un'armonizzazione effettiva delle leggi elettorali tra le due Camere. Presidente, il Paese è arrivato al limite della sopportazione". Lo scrive Beppe Grillo in una lettera aperta inviata al Presidente della Repubblica in cui sostiene: "questa situazione non può andare avanti a lungo. L'Italia ha bisogno di risposte immediate".