(ANSA) - BERLINO, 26 GEN - Il premier ungherese Viktor Orban chiede a Bruxelles più rispetto per Donald Trump. "È tempo di prendere sul serio il nuovo presidente degli Stati Uniti", ha detto, partecipando a una riunione della Cdu alla fondazione Adenauer di Bruxelles. In un mondo dove contano sempre di più le relazioni bilaterali, Orban ha spiegato che per l'Ungheria avranno particolare "importanza quelle con la Cina, con la Russia e con gli Usa". "Nonostante i britannici abbiano deciso di uscire dall'Ue, nonostante la prima potenza militare del mondo abbia un nuovo leader, molti cercano di dar ad intendere di non vedere ciò che vedono". Adesso ci si deve "sincronizzare su un ordine mondiale con più centri".