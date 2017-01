Caduto elicottero: fondo Cnsas per aiuti a famiglie vittime

(ANSA) - L'AQUILA, 26 GEN - Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) desidera essere accanto alle famiglie delle vittime dell'incidente del 24, quando a Campo Felice un elicottero è precipitato durante una missione di soccorso e le 5 persone dell'equipaggio e l'infortunato non sono sopravvissuti. Esiste un "fondo di solidarietà", istituito dal Cnsas, per vittime e feriti del Soccorso alpino e famiglie, utilizzato in altre drammatiche occasioni, come l'incidente in una missione dell'elicottero Suem 118 di Pieve di Cadore e in Val Lasties sul Pordoi. Gli iscritti al Cnsas sono infatti volontari. Erano del Cnsas Valter Bucci, medico rianimatore, Davide De Carolis, tecnico di elisoccorso, e Mario Matrella, tecnico di soccorso alpino e speleologico, tra le vittime. "Ci rivolgiamo agli amici della montagna, a chi apprezza il valore del volontariato e a tutte le persone che in questi giorni hanno manifestato vicinanza e sostegno al Cnsas". Il codice IBAN per donazioni, anche minime, è IT41 W056 9601 6000 0000 2744 X61. "Offri in libertà un tuo contributo concreto con una donazione, anche minima: può essere di grande aiuto al nostro fondo di solidarietà. Grazie a nome di tutto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico" si legge nella nota del Soccorso Alpino . (ANSA).