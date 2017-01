Fincantieri: Bono, su Stx progetto industriale valido

(ANSA) - TRIESTE, 26 GEN - "Siamo portatori di un progetto industriale corretto e giusto, valido, che ora riteniamo che deve essere esaminato e valutato per quello che è e per la sua portata". Lo ha detto oggi a Trieste l'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, in merito al progetto di acquisizione del cantiere navale Stx France. "Si tratta di un obiettivo fondamentale - ha continuato Bono - per scuotere un continente che ha bisogno di essere scosso. Noi lanciamo le idee e abbiamo la determinazione per seguirle. Poi siamo anche coscienti che non tutte le cose riescono, ma abbiamo anche altre strategie di riserva". "Senza una cantieristica europea non possiamo competere a livello globale - ha aggiunto - In Europa abbiamo 68 società che fanno tlc: Cina e Usa ne hanno tre ciascuna". Bono, inoltre, ha evidenziato la strategia "per il consolidamento del comparto".