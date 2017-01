Trump: Christo rinuncia a installazione in segno di protesta

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GEN - Per oltre vent'anni l'artista Christo ha lavorato ad uno dei suoi progetti piu' ambiziosi, spendendo anche 15 milioni di dollari di fondi personali, per realizzare una installazione in Colorado con la promessa di attirare migliaia di visitatori. Adesso pero' ha deciso di rinunciarvi, in quanto l'opera sorgerebbe su terreno federale e quindi gestito direttamente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con il quale l'artista non vuole avere nulla a che fare. Lo scrive il New York Times.