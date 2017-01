Trump: Melania in copertina di Vanity Fair Messico

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 27 GEN - L'edizione messicana di Vanity Fair dedica la copertina del suo numero di febbraio a Melania Trump, e pubblica dichiarazioni e fotografie - già uscite sulla rivista GQ, dello stesso gruppo editoriale, nello scorso aprile - della nuova first lady americana, insieme a rivelazioni sulla sua famiglia slovena. Nell'intervista, Melania Trump sostiene che non si occupa di politica, è contraria alla chirurgia estetica ("questo è tutto mio") e suo marito la "appoggia molto", perché "quando gli dico che vado a fare un bagno o un massaggio non si oppone mai". La rivista ricostruisce poi il passato poco chiaro del padre della first lady, Viktor Knaves, che è stato implicato in inchieste per commercio illegale ed evasione fiscale.