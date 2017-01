Trump: Bannon attacca media, vero partito opposizione

(ANSA) - NEW YORK, 27 GEN - I media sono il vero partito di opposizione dell'amministrazione Trump. Il nuovo attacco alla stampa Usa arriva da Steve Bannon, il capo stratega della Casa Bianca che in un'intervista ha parlato di "umiliazione" subita dai media per una vittoria del tycoon che nessuno aveva pronosticato. "Non capiscono questo Paese - ha aggiunto - e non capiscono ancora perche' Donald Truimp e' il nuovo presidente degli Stati Uniti".