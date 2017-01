(ANSA) - NEW DELHI, 27 GEN - E' salito a 20, 15 militari e cinque civili, il numero delle vittime di due valanghe che si sono abbattute mercoledì in altrettanti distretti dello Stato indiano di Jammu & Kashmir. Lo riferisce oggi la tv News18. Il più grave degli incidenti è avvenuto mercoledì sera nel settore di Gurez, lungo la Linea di Controllo (LoC, confine ufficioso indo-pachistano) dove la valanga si è abbattuta su un accampamento militare indiano. Qui dieci cadaveri sono stati estratti dalle neve lo stesso giorno, ed altri quattro oggi. Mella mattinata di mercoledì, invece un'altra valanga aveva causato la morte di cinque civili in una casa di Sonamarg, nel distretto di Ganderbal, ed anche di un maggiore dell'esercito.